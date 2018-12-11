Kütahya'ya 104 yeni girişimci

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB Kütahya İl Müdürlüğü işbirliğinde, KUTSO koordinatörlüğünde, KUTSO eğitim salonunda 5 ayrı gurupta düzenlenen ve toplam 160 saat süren girişimcilik eğitim programlarına 104 kursiyer katıldı.

Eğitmen Doç. Dr. Aydın Kayabaşı sunumundaki eğitimlerde, girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı, işletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar, iş planı kavramı ve öğeleri, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan konularında bilgiler verilerek, iş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan girişimci adayları, kuracakları işyerleri için, Girişimcilik Belgesi ile KOSGEB'in sunduğu mali destekten yararlanabilecekler.(EFE)