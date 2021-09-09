Kütahya'ya 12 derslikli anaokulu

Kütahyalı hayırsever iş insanı İsmet Güral tarafından Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaptırılacak 12 derslikli Nesrin Güral Anaokulu'nun protokolü imzalandı.

Güral ailesinin, çocukları nitelikli ve kaliteli eğitim olanaklarıyla buluşturacak okul binasının yapımıyla önemli bir sorumluluğu üstleneceğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Eğitime desteklerinden dolayı devletimiz ve şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kütahya'nın tarihi bir ana tanıklık ettiğini dile getiren İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, anaokulunun 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Anaokulu, Cumhuriyet Mahallesi ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin bitiştiği nüfusun yoğun olduğu bölgeye yapılacak. 4 bin 726 metrekare bir bahçe içerisinde bin 710 metrekare alana oturacak okulumuzun yaklaşık 3 bin metrekare bir kapalı alanı olacak. Dersliklerin yanında okulumuzun içerisinde çocuk oyun alanı, yemekhanesi, öğretmenler odası, idare odaları, rehber öğretmen odası, toplantı salonu, konferans salonu müştemilatıyla mükemmel bir anaokulu olacak. İnşallah 2023-2024 eğitim-öğretim yılında okulu bitirmeyi hedefliyorlar.” diye konuştu.

Kendi adını taşıyacak anaokulunun protokol töreninde bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu paylaşan Nesrin Güral, “Deprem başta olmak üzere çocuklarımızın güvenle eğitim alabileceği çok güzel bir yapı olacak. Yapılacak çok iş var ama hep birlikte çalışacağız. Öte yandan mutlu nesil bizim için çok önemli; anneler, çocuklar, öğretmenlerimiz, tüm kadro mutlu olsun istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Protokol, Vali Ali Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Nesrin Güral tarafından imzalandı.