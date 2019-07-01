Kütahya'ya 3 bin kişilik yeni kız öğrenci yurdu

Her yıl yüzlerce öğrencinin kayıt yaptırdığı Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin barınma ihtiyacını karşılamak için bütün ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte inşa edilen Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçiyor.

DPÜ Merkez kampüs içerisinde faaliyete geçecek olan 3 bin 32 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu 6 blok, 768 odası ve sosyal tesisiyle öğrencilere her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirme fırsatı sunmasının yanı sıra fakültelerine ulaşım ve güvenlik problemi yaşamadan gidip gelme imkanı tanıyor.

Modern mimari tasarımı, nitelikli donanımı ve sunacağı konforla öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştıracak olan Dumlupınar Kız Öğrenci Yurdu'nun imkanlarından diğer yurt öğrencileri de faydalanabilecek.