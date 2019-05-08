Kütahya'ya 33 milyon 810 bin 385 TL KÖYDES ödeneği

Susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kaliteli ve standartlarının yükseltilmesi, küçük ölçekli sulama altyapısının geliştirilmesi ile köy atık su altyapısının iyileştirilmesi için uygulanmakta olan Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi'nin 2019 yılı ödenekleri açıklandı.

Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında, İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen toplantıda gerçekleştirilen toplantıda, Kütahya'ya 2005 yılından bugüne dek toplam 149 milyon 655 bin 597 TL ödenek ayrıldığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, “Bu ödeneklerle 139 km.'si BSK sıcak asfalt, bin 770 km. sathi olmak üzere toplam bin 909 km. köy yolu asfaltlanmış, 479 bin 264 m2 kilit taşı döşenmiş, bin 12 adet içme suyu projesi, 8 adet sulama tesisi ile 305 adet atık su çalışması neticesinde, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesi yükseltilmiştir” dedi.

Ayrıca toplantıda 2019 yılı KÖYDES programı kapsamında sektörel bazda köy yollarına 18 milyon 801 bin 589 TL, içme sularına 9 milyon 661 bin 796 TL, ortak alıma 2 milyon 800 bin TL, kanalizasyona 1 milyon 392 bin TL, sulamaya 35 bin TL olmak üzere toplamda 33 milyon 810 bin 385 TL ödenek tahsis edildiği bildirildi.