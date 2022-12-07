Kütahya'ya 44 milyon lira değerinde yeni iş makinesi ve araç

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz,” Bilindiği gibi 546 köyümüz ve 100 bağlısına altyapı üst Yapı hizmeti götüren, ayrıca ihtiyaç halinde tüm kamu kurumlarına ve protokol dahilinde tüm belediyelerimize hizmet etmeye çalışan özel idaremiz için araç ve makine parkı çok çok önemli. Geçmiş yıllarda büyük çapta yenilediğimiz ve güçlendirdiğimiz filomuza her yıl yeni araç ve iş makineleri ilave ederek güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Bu anlamda geçen yılsonunda aldığımız 10 tane iş makinesi ve araca 15 tane de bu sene ilave ediyoruz. Özel İdare makine ve iş aracı parkını 1 adet silindir, 1 adet yükleyici, 1 adet greyder, 1 adet toprak silindiri, 2 adet hafif ticari araç, 2 adet damperli kamyon ve 2 adet su tankeri ile güçlendirdik. Ayrıca yaklaşık 44 milyon lira değerinde 2 adet servis aracı, 1 adet kombine sathi kaplama aracı, 1 adet asfalt yama silindiri, 1 adet otobüs, 2 adet damperli, kar bıçaklı kar mücadele kamyonu, 2 adet 4x4 çift kabin pikap, 2 adet greyder, 1 adet dozer, 1 adet ekskavatör ve 1 adet loder yükleyici bağlantılarımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah bu araçlar en kısa sürede ilimize gelerek hizmetlerimizin daha hızlı ve yüksek standartta yapılmasına katkı sağlayacaktır. Bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlara ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.