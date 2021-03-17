Kütahya'ya 5 milyon liralık spor tesisi

Kütahya'nın kaplıca bölgesi Yoncalı'da inşa edilecek spor tesisi projesinin zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, tesisin 10 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kütahya merkeze bağlı Yoncalı Mahallesi'nde spor turizmi potansiyelinin harekete geçirilmesi yönünde atılan adımların ilki olan spor tesisi projesi bölgede de sevinçle karşılandı. Gayret, 2 antrenman sahası, 1 nizami saha, bin kişi kapasiteli tribün ve 4'lü soyunma odasının yapılacağı alanda Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti. Gayret, "Şifalı sularıyla ünlü Yoncalı inşallah spor turizmiyle de adından söz ettirecek" diye konuştu.

Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen zemin iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmaları İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Spor tesisinin 5 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.