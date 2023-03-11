Kütahya'ya 99 milyon 588 bin TL KÖYDES ödeneği

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya'ya 2023 yılı KÖYDES ödeneği olarak 99 milyon 588 bin TL tahsis edildiğini açıkladı.

Başkan Musa Yılmaz, yaptığı açıklamada, “2023 KÖYDES ödeneklerimiz belli oldu. 99 milyon 588 bin lira olarak ilimizin payı netleşti” dedi.

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başlattığı köylerin alt yapısını güçlendirme projesi olarak adlandırılan KÖYDES projesine bugüne kadar her yıl çok önemli kaynaklar aktarıldığına dikkat çeken Başkan Yılmaz,” Bu kaynaklar vasıtasıyla köylerimizin altyapısını, içme sularını ve yollarını güçlendirdik, yeniledik, tamamladık. Bu senede 100 milyona yakın bir ödenek ilimize tahsis edildi. İlçelerimizdeki köy sayısı, nüfusları ve yol ağı uzunlukları dikkate alınarak her ilçenin kendi ödeneği ilçelerimizin hesabına aktarıldı. Bildiğiniz gibi sadece altyapı hizmetlerinde kullanılabilecek bu ödenekler ilçelerdeki arkadaşlarımız bu sene hedefledikleri projelerde kullanacaklar. Cumhurbaşkanımıza ilimiz ve köylerimiz adına minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. İlimize ve köylerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.