Kütahya'ya Gençlik Merkezi

Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı tarafından, Kütahya İl Müftülüğü'ne tahsis edilen, Dörtdirekli Cami din görevlisi Yüksel Aktoklu ve Dörtdirekli Cami cemaatinin katkılarıyla tamamlanan Dörtdirekli Cami Gençlik Merkezi açıldı.

50 kişi kapasiteli gençlik merkezinin açılışına; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile vatandaşlar katıldı.

Gençlik Merkezi'nin 'hayırlı' olmasını dileyen Vali Ali Çelik, “Çocuk yaşlarda temas ettiklerimizin, edindiğimiz alışkanlıkların hayatımıza çok ciddi etkisi var. Dolayısıyla bu çocuklarımıza ve gençlerimize yapılacak hizmetleri çok değerli buluyorum. Umarım bu gayret ve çalışmalar herkese sirayet eder. Emeği geçenlere devletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesinin ardından gençlik merkezinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, Demirtaş'tan bilgiler aldı.