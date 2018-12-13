Kütahya'ya Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi

Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Hüseyin Gökpınar, Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine bağlı Semt Polikliniğinin yanında yeni faaliyete geçen Pediatrik Rehabilitasyon Merkezinin, Kütahya halkına ve özellikle de engelli çocuğu olan ailelere sunduğu son zamanların en anlamlı armağanı olduğu belirtti.

Rehabilitasyon Merkezinin sadece engelli çocukları rehabilite etmekle kalmadığı, aynı zamanda annelerini ve babalarını da rehabilite ettiğine vurgu yapan Gökpınar, ; “Burası aslında hastaneye bağlı bir tedavi ünitesi, fakat merkeze ilk adımınızı attığınızda soğuk bir hastane ortamından ziyade sanki AVM' lerde popülaritesi günden güne artan çocuk oyun ve eğlence parklarından birisine girmişsiniz hissi uyandırmaktadır. Planlanan konsept itibariyle belki de Türkiye' de ilk olma özelliği taşıyan bu merkez, Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinin ev ortamı sıcaklığını FTR Dal Hastanelerinin Rehabilitasyon konusundaki profesyonelliği ile birleştiriyor. Bu anlamda içinde, 5 adet tek kişilik fizyoterapi ve iş uğraşı terapisi içeren Tedavi Odası, Pediatrik Rehabilitasyon Polikliniği, Dil Konuşma Terapisi/ Psikolog/ Çocuk Gelişim Uzmanı Odası, Bekleme ve Dinlenme Salonu, Kafeterya, Duyu Bütünleme ve Oyun Alanı, Sanal Gerçeklik Odası, Bebek Bakım Odası, Çok Amaçlı Etkinlik Odası ve Tek Kişilik Tedavi odalarının açıldığı uzun bir (egzersiz/ yürüme/merdiven/rampa) çalışma koridorunu barındırmaktadır. Tedavi odaları, Sanal Gerçeklik Odası, Çalışma Koridoru, Duyu Bütünleme ve Oyun alanını içeren ve ayakkabısız olarak tasarlanan alan, merkezin diğer kısmından üzerinde eğlenceli çizgi film kahramanlarına ait stickerlarla süslü modüler bloklar ile ayrılıyor. Böylelikle tıpkı Çocuk Oyun Merkezlerinde olduğu gibi engelli çocuklarımız kendilerine ayrılmış özel bir bölümde bir yandan engelleriyle mücadele etmenin savaşını verirken diğer yandan kontrollü formattaki oyun alanlarının tadını çıkarıyor” dedi.

“Engelli çocukların aileleri de unutulmadı”

Rehabilitasyonun bir bütün olduğundan hareketle engelli çocukların ailelerinin de unutulmadığına dikkat çeken Gökpınar,” Çocuklarının engelleriyle olan mücadelelerinde en büyük destekçileri olan anneler ve babalar gerek bekleme ve dinlenme salonunda gerekse ücretsiz çay/ kahve yudumlayabilecekleri kafeterya ortamında birbirleriyle kah sohbet edip kah dertleşiyor ve böylelikle yüklendikleri ağır sorumluluğun stresini atma imkanı buluyorlar. Hem de çocuklarından ayrılmadan ve onları doğal çalışma ortamlarında izleyerek. Hafta içi her gün hizmet veren ve ücretsiz servis imkanı olan Yoncalı FTR Hastanesi Pediatrik Rehabilitasyon Merkezi mevcut durumda aktif kayıtlı günde yaklaşık 20, haftada ise 40 farklı engelli çocuğa hizmet veriyor, fakat artan hasta sayısına göre günde 50, haftada 100 farklı çocuğa hizmet verebilecek potansiyelde bir merkez. Hizmet verilen gruplar başta Serebral Palsili çocuklar olmak üzere Spina Bifidalılar, Muskuler Distrofililer, Brakiyal Pleksus Yaralanmaları gibi geniş bir spekturumu kapsıyor. Özel eğitim ve beceri arttırıcı faaliyetleri müzik ve ritim terapi ile birleştiren sınıf etkinliklerinin yanı sıra, çocukların en masum ve doğal hakkı olan eğlence ihtiyaçlarını giderecek karaoke ve çok amaçlı etkinlik odasının da en kısa sürede aktive edilmesi planlanıyor. Bahar ve yaz aylarında ise özellikle CP' li çocuklara yönelik Hipoterapi ( Atlı Terapi) gelecek dönemdeki planlarımız arasında.Kendileri engelli kalpleri engelsiz çocuklarımızın ailelerine mesajımız; gelin çocuklarımızın bu kutsal mücadelesine hep birlikte destek olalım, zira siz tükenmezseniz onlar asla pes etmeyecektir” diye konuştu.(EFE)