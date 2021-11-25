İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'ya sağlık alanında 340 kadro tahsis edildi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, sağlık alanında Kütahya’ya 340 kadro tahsis edildiğini açıkladı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, sağlık alanında Kütahya'ya 340 kadro tahsis edildiğini açıkladı.


Kütahya'da Sağlık Ordusunu güçlendirmeye devam ettiklerini belirten İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Sağlık personeli alanında 237, sürekli işçi kadrosunda 103 kadro olmak üzere ilimize 340 kadro tahsis edildi. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum” dedi.

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