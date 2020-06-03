Kütahya'ya Türkiye'nin ilk otonom robot araç algoritma geliştirme merkezi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023 vizyonu çerçevesinde dijital dönüşüm sürecini hızlandırarak okul çağındaki çocukların tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği YENEP kapsamında; Kütahya il merkezinde kurulacak olan üç atölye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki 32 bin 728 öğrenci ve 2 bin 612 öğretmenin 21. Yüzyıl becerilerine yönelik farkındalık kazanmaları, ürün odaklı düşünme ve tasarım becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Açıklamada, “21. yüzyılın hayatın her alanında hızlı bir değişimi beraberinde getirmesi, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, ülkemizin eğitim politikalarında inovasyonu zorunlu hale getirmiştir. Bütün çocuklarımıza çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, dil becerileri yüksek, öğrenmeye açık, sorumluluk sahibi, mutlu bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği ülkemizin eğitim vizyonunda yer almaktadır. Zafer Kalkınma Ajansı bölgemizin bu süreçteki dönüşümünü hızlandırmak için 10 Milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) çağrısına çıkmış ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilçeleri ile birlikte 8 asil proje ile başarılı bulunarak toplamda 2,5 Milyonluk bir desteği Kütahya'mıza kazandırmıştır. İl Millî Eğitim Müdürlüğü binasına kurulacak olan merkez atölyemiz, içerisinde barındırdığı 7 istasyon ve ROS & STEAM Education Association Training Center ile alanında tek olma özelliğini taşımaktadır. Yapımı devam atölyelerimizin Mayıs ayı sonunda kurulumunun tamamlanması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“ Robotik Kodlama Eğitim Merkezi olarak da görev yapacak”

İl Merkezinde yer olacak ROS Center ile sponsorlardan olan ROBOTIS, K12 düzeyinde Türkiye'nin ilk otonom robot araç algoritma geliştirme merkezinin ilk defa Kütahya'da yüzde 100 hibe destek şeklinde hayata geçirileceğine vurgu yapılan açıklamada, “ Merkez aynı zamanda YENEP çerçevesinde Kütahya, Uşak, Afyon ve Manisa'da görevli öğretmenler için uluslararası geçerlilikte sertifika veren robotik kodlama eğitim merkezi olarak da görev yapacaktır. Burada görev alan eğitmenlerin akreditasyonları STEAM Education Association tarafından verilecek ve yıllık olarak yenilenecektir. ROBOTIS tarafından kurulacak olan merkez, ayrıca otonom araç yazılım geliştirme ve yapay zekâ robotik yazılımları geliştirme kabiliyetine de sahip olacaktır. Merkezde, Otonom araç algoritmaları, otonom servis robotu algoritmaları geliştirilmesi, yapay zekâ robotu algoritmaları geliştirilmesi işlemleri de yapılabilecektir. Merkezimiz bu yönleriyle ilköğretim çağında bu niteliklerde hizmet veren Türkiye'de ilk merkez olma özelliğini taşıyacaktır” denildi.