Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 2 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edilen araç, il merkezinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan C. Ü ve Y. K isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 24,71 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.