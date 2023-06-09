İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 2 kişi yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edilen araç, il merkezinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan C. Ü ve Y. K isimli şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 24,71 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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