İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'ya uyuşturucu sokmak isteyen 4 şüpheli yakalandı

Kütahya’ya uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kütahya'ya uyuşturucu sokmaya çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edinilen içerisinde Y. Y, M. K, G. K ve Ş. K isimli şüphelilerin bulunduğu araç il merkezinde durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda, 50,38 gram metamfetamin ve 7,21 gram esrar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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