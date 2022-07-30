İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'ya yeni Aile Sağlığı Merkezi hizmet binası

Kütahya’ya hayırsever iş adamı Kemal Hisar tarafından, bağışlanan arsa üzerine yapılacak 4 Aile Hekimliği Birimli Samanpazarı Aile Hekimliği Merkezi’nin sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Kütahya'ya hayırsever iş adamı Kemal Hisar tarafından, bağışlanan arsa üzerine yapılacak 4 Aile Hekimliği Birimli Samanpazarı Aile Hekimliği Merkezi'nin sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.


2023 yılı içerisinde sağlık hizmetine sunulması planlanan 441,24 metrekare kapalı alana sahip 4 aile hekimliğinden müteşekkil Samanpazarı Aile Sağlığı Merkezi, Cedit, Cemalettin, Lala Hüseyin Paşa ve Maaruf mahalleleri başta olmak üzere vatandaşlara hizmet verecek.

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