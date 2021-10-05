Kütahya'ya yeni nesil yüksek teknoloji tomografi cihazı

Sağlık alanında yapmış oldukları yatırımlar ve teknolojik yenilemeler sayesinde Kütahya'ya en iyiyi sunmak için gayret gösterdiklerini belirten İl Başkanı Sebahattin Ceyhun,” Geçtiğimiz aylarda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma hastanemize kazandırmış olduğumuz yeni nesil yüksek teknoloji tomografi cihazı sayesinde, kalp-damar hastalıklarında herhangi bir cerrahi girişim olmadan, tedavi planlamasında yol gösterici olarak kullanılan Koroner BT Anjiyografi işlemi yapılmaya başlandı. Yeni nesil yüksek teknoloji tomoğrafi cihazıyla, 10 saniyeden daha az süren çekim hızı ile özellikle göğüs ağrısı olan hastaların kalp damarlarını görüntülenebiliyor, Eğer hastanın damarlarında bir tıkanıklık varsa, bunu anında görüntülerde belirleyip hastanın tedavi ünitesine alınması sağlanıyor. Tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyorum” dedi.