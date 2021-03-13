İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'ya yüzme havuzu

Kütahya’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL’ye mal olduğu bildirildi.

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı törenle hizmete sunulan yüzme havuzunun 13 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi.


Akkent Mahallesi'nde 4 yılda tamamlanan tesiste, 25x16 ve 16x16 ebatında 2 ayrı yüzme havuzunun bulunduğu belirtildi.


Tesiste ayrıca, bay-bayan soyunma odaları, oturma alanları, fitnes s salonu, çok amaçlı toplantı salonu ve kafeterya gibi sosyal tesislerin bulunduğu belirtildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca inşa edilen ve 13 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.