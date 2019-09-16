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Kütahya'yı kazanan öğrenciler otogarda karşılanıyor

Kütahya’yı kazanan üniversite öğrencileri, otogarda Kütahya Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Kütahya'yı kazanan üniversite öğrencileri, otogarda Kütahya Belediyesi tarafından karşılanıyor.


Kütahya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde otogarda kurulan stantlarda aileleriyle birlikte üniversite öğrenimi için şehre gelen öğrenciler karşılanıp, çeşitli ikramlarda bulunuluyor.


Belediye ekipleri, öğrencilere kentin ulaşımı ile ilgili bilgiler verip, ili tanıtan broşürler takdim ediyor.


Gördükleri ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirten öğrenciler, Kütahya Belediyesine karşılaması ve ikramlarında dolayı teşekkür ettiler.

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