KÜTAV yönetimi Vali Toraman başkanlığında toplandı

Valilik makamında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arif Kolay, Adil Özkan, Kerim Vural ile Nihat Delen katıldı.

Toplantıda, kısa, orta ve uzun vadede Kütahya'nın tanıtımı noktasında yapılması gereken çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.(EFE)