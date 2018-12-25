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KÜTAV yönetimi Vali Toraman başkanlığında toplandı

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV) Yönetim Kurulu Vali Ömer Toraman başkanlığında bir araya geldi.


Valilik makamında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Meclis Başkanı Nafi Güral, DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Arif Kolay, Adil Özkan, Kerim Vural ile Nihat Delen katıldı.


Toplantıda, kısa, orta ve uzun vadede Kütahya'nın tanıtımı noktasında yapılması gereken çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.(EFE)

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