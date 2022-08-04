KÜTBO'da elektronik satış seansları başladı

Modern Borsacılık hizmetlerini günden güne geliştiren KÜTBO, çağın teknolojileri ile kurmuş olduğu Elektronik Satış Salonunda çiftçi ve borsa üyelerini ürün satışları için bir araya getirdi. 01 Ağustos 2022 tarihi itibariyle elektronik ortamda seanslara başlanan Borsa Satış Salonuna ürünlerini getiren çiftçiler, Borsa laboratuvarında analiz yaptırarak satışa sunuyor.

Çiftçilerin ürettiği ürünün gerçek değerini bulduğu ve rekabetçi ortamın sağlandığı KÜTBO Elektronik Satış Salonu sezon boyunca seanslarına devam edeceğini söyleyen KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Ürünlerinin Borsa Satış Salonunda gerçek değerleriyle işlem görmesi için çiftçileri borsaya davet etti.