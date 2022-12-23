İhlas Haber Ajansı

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KUTSO Başkanı Hurok Marble'de

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya’dan 54 ülkeye mermer ihracatı yapan Hurok Marble’ı ziyaret etti.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Kütahya'dan 54 ülkeye mermer ihracatı yapan Hurok Marble'ı ziyaret etti.


Ziyarette Argat'a, Hurok Marble Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Olçar ve Hurok Marble Genel Müdürü ve KUTSO Meclis Divan Katibi Kemal Olçar tarafından fabrikalarıyla ilgili bilgiler verdi.


Ziyarete KUTSO Genel Sekreteri Salih Nafi Alıç, KUTSO Yönetim Kurulu üyeleri Uğur Kırdar ve Melih Aslan ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da katıldı.

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