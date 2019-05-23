KUTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu'ndan Rektör Gören'e ziyaret

Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Dış Ticaret Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmeye, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Alkış, Genel Sekreter Salih Nafi Alıç, Uzman Mustafa Çalı ile Aragonit Yapı Kimyasalları Genel Müdür Yardımcısı Umut Eskioğlu ve Ceviz Yazılım Limitet Şirketinden yazılımcı Ahmet Özrenk katıldı. Ziyarette, KUTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu'nun Kütahya'daki firmaların dış ticaret ve özellikle ihracata teşvik edilmeleri ve ihracatla ilgili özellikle küçük ölçekli işletmelerin endişe ve çekincelerinin giderilmesi amacıyla kurulduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca Çalışma Grubunda, ihracat konusunda tecrübeli firma yetkililerinin bilgi birikimlerinin ihracat potansiyelini kullanmak isteyen firma yetkilileriyle paylaşıldığı, fuar ve ikili iş görüşmeleri gibi yurt dışı faaliyetlerinin yanı sıra üyelerle yapılan toplantılarda ihracat konusunda eğitim ve seminerler düzenlendiği bilgisi verildi.

Rektör Remzi Gören, yapılacak çalışmalarla üniversite-sanayi iş birliği ve diyaloğunun artırıldığı takdirde Kütahya'ya daha fazla katkı verilebileceğinin altını çizerek grubun faaliyetlerini takdirle karşıladığını ifade etti. Gören, ayrıca DPÜ öğrencilerinin Kütahya sanayisi için önemli bir iş gücü potansiyeli olduğu ve sanayinin öncelikleri arasında yer aldığı da iş insanları tarafından dile getirildiğini hatırlattı.

Görüşmenin sonunda Gören, ziyaretlerinden dolayı KUTSO Dış Ticaret Çalışma Grubu üyelerine teşekkür etti.