KÜTSO Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde şiir okuma yarışması

KÜTSO Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinin Proje Okulu olarak Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nuray Doğan koordinesinde düzenlenen “Cemre Şiire Düşünce” adlı şiir okuma yarışmasına Kütahya Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı İsa Kahraman, Kütahya Kent Konseyi Şair ve Yazarlar Topluluğu Başkanı Esat Anık, Kent Konseyi Başkan Yardımcıları Züleyha Özbay Bilgiç ve Kadir Güven ile Şair Ayşe Ceyhan Düzgün Jüri olarak, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Ahmet İren misafir olarak katıldı.

Yarışma sonucunda, 10/B sınıfı öğrencisi Onur Fidan birinci, 11 /B sınıfı öğrencisi Abdullah Dumanoğlu ikinci, 11/F sınıfı öğrencisi Mehmet Arslan üçüncü, 12 /E sınıfı öğrencisi Taha Yasin Yaşa ise mansiyon ödülü aldı.

Okul Müdürü Hasan Düzgün, jüri üyelerine, programı hazırlayıp sunan Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Nuray Doğan'a, katılım sağlayan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.