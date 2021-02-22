İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

KÜTSO MTAL Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "Mesleki Eğitim işbirliği" protokolü çerçevesinde Kütahya’da proje okul olarak eğitim veren "KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan "Mesleki Eğitim işbirliği" protokolü çerçevesinde Kütahya'da proje okul olarak eğitim veren "KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.


Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürü İslam Aktepe, KÜTSO adına Emin Yüce, Mustafa Aktaş ve Salih Nafi Alıç ve KÜTBO adına Yasemin Yol katıldılar.


Toplantıda, Kütahya'da mesleki eğitimin geleceği, KÜTSO MTAL'nin çalışmaları ve okulun ileriye yönelik gelişim süreci ele alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.