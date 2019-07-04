KUTSO'dan MTAL öğrencilerine burs desteği

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasındaki Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim döneminden başlamak üzere, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (KUTSO MTAL) sınavla alınacak öğrencilere burs sağlanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç, KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, KUTSO Meclis Üyesi Emin Yüce, KUTSO 10.Meslek Komitesi Başkanı Ömer Ayvaz, KUTSO MTAL Müdürü Fethi Coşgun katıldı.

Toplantıda yapılan açıklamaya göre; LGS sınav sonuçlarına göre, yüzde 0 - 20'lik dilimdeki sıralamadan, KUTSO MTAL'yi tercih edecek toplam 30 öğrenciye, 4 yıllık eğitim süresince, her eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde (Eylül-Haziran) on ay süre ile burs verilecek. Verilecek burs, 2019-2020 dönemi için öğrenci başı aylık net 200 TL. olup, gelecek yıllarda burs miktarı ve burs verilecek öğrenci sayıları, Protokol Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek belirlenecek.

“Burs kazanan öğrencilere, staj ve istihdam önceliği”

Bursun sürekliliğinde; öğrencinin sınıf tekrarına kalmaması, okula devam etmesi, disiplin kurallarına uyması ve herhangi bir disiplin cezası almaması gerektiği usulleri benimsenecek. Burstan yararlanan öğrencilerin, işletmelerde staj yapmalarına, mezun olduklarında istihdamlarına öncelik sağlanmasına destek verilecek.