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KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelere üyelik beratı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KUTSO) Ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.


KUTSO'ya yeni kayıt olan işletmelerin üyelik beratları, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Öncel tarafından takdim edildi.


Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan başkanlığında gerçekleştirilen, KUTSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, meslek komitesi başkanlarının katıldığı toplantı, ilgili gündem maddeleriyle yapıldı ve gerekli kararlar alındı. Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu tarafından mali konular, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Y.Yazaroğlu tarafından aylık faaliyet raporu sunuldu.


Hitapların ve gündem maddelerinin tamamlandığı KUTSO Ocak ayı meclis toplantısı, bir sonraki toplantı tarihinin duyurulmasının ardından, Meclis Başkan Vekili Ahmet Bağırgan tarafından kapatıldı.

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