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Kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir kuyumcu dükkanına soygun girişiminde bulunan 4 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, dün saat 06.00 sıralarında Domaniç'in Hisar Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi'nde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanın kepenkini kırarak soygun girişiminde bulunan biri kadın 4 kişi, bir esnafın fark etmesiyle, soygun girişimini gerçekleştiremeden kaçtı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olaydan 5 saat sonra zanlıların kimliklerini belirledi. Şüphelilerden biri olayın akşamı, diğer 3 şahıs ise Gemlik'te gece adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.


Şüpheliler, Z.E., Y.K., H.K. ve Ö.T. polis ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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