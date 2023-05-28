Laboratuvarda yetiştirilen yırtıcı böcekler kestane ormanlarına salındı

Simav Orman İşletme Müdürlüğü Aksaz Orman İşletme Şefliği laboratuvarlarında kestane ormanlarına zarar veren Kestane Gal Arısı ile savaşmak için üretilen yararlı yırtıcı Torymus Sinensis Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil'in katılımı ile doğaya salındı. Arazi programında Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Simav Orman İşletme Müdürü Necmi Topal, Yeniköy Muhtarı Mehmet Ümit, İşletme Müdür Yardımcısı, Orman İşletme Şefleri ve işçiler de yer aldı.

Simav Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında çalışmaların 2 yıldır yoğun ve başarılı bir şekilde devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Erdal Dingil, üretilen yırtıcıların doğaya salınarak, doğada kestane verimini ciddi ölçüde düşüren gal arısı ile mücadele edildiğini ve orman köylülerinin önemli bir gelir kaynağı aynı zamanda önemli bir odun dışı orman ürünü olan kestane veriminin tekrar arttırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Simav Yeniköy kestane ormanlarına salınan “Torymus Sinensis” isimli yırtıcı böcek ile kestane gal arısı zararlısının çoğalmasının önlenerek, zaman içerisinde yaptığı zararın biyolojik yoldan minimuma düşürülmesi hedefleniyor.