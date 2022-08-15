'Lavanta bahçesi içerisinde bir okul' sloganı ile adından söz ettirecek

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Yerleşkesi'nde oluşturulan lavanta bahçesinde hasat gerçekleştirildi.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerleşkede geçen yıl Ekim ve bu sene Mayıs aylarında yaklaşık 4 dekar arazide 2 bin 500 kök lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Öncesinde düzleştirme, sürme, taş toplama, gübreleme ve tekrar düzleştirme işlemleri yapılarak tarıma elverişli hale getirilen araziye dikilen lavanta fideleri meslek yüksekokulu personeli tarafından yapılan titiz bir bakım sayesinde hızla gelişti. Dikimleri henüz bir yılını doldurmamasına rağmen verimli şekilde gelişen ve çiçek açan lavanta bahçesi şimdiden ilgi odağı oldu.

Daha önceki yıllardan dikilmiş olan ve bu yılki bakımla yüksek verim elde edilen 30 lavanta bitkisi ile yeni lavantaların hasadı gerçekleştirildi. DPÜ Tavşanlı Yerleşkesi'nde gelecek yıl 2 bin 500 lavanta bitkisinin hasat edilmesi planlanıyor.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, lavantanın tıbbi aromatik bitki olmasının yanı sıra görselliği ve kokusu ile insanları çektiğini, şehre yakın ve görselliğine önem verilen lavanta bahçesinin Tavşanlı halkı ve Tavşanlı - Balıkesir yolunu kullanan yolcular için de önemli bir ziyaret yeri olacağını belirtti.

Prof. Dr. Çelik, "Görülen alan yaklaşık 1 yıl önce lavanta ekimi olarak değerlendirildi. Öncesinde toprak işleme, sürme, düzleme, taş temizleme gübreleme faaliyetleri yapıldı. 2 bin 500 adet kök lavanta fidesi toprakla buluşturuldu. Henüz bir yılı doldurmamasına rağmen verimli bir şekilde gelişiyorlar ve kampusun içerisinde verimli bir alan oluşturmuş olduk. Buranın oluşturulmasındaki amaç biliyorsunuz toplumun tercih ettiği, görselliği ve kokusu ile talep arz eden yerler. İnsanlar buraları ziyaret ediyor. Biz de okulumuza insanları çekebilmek, öğrencilerimizi çekebilmek, tercih edilebilir olmak amacıyla, akademik çalışmalarımızın yanı sıra böyle bir alanı da oluşturmuş olduk. Halkımızın, buraları ziyaret eden insanların fotoğraf çekilme, düğünden sonra gelin ve damadın burada fotoğraf çekilmesi, doğa severlerin buralara gelip fotoğraf çekilmeleri, gezmeleri gibi amaçlarla değerlendirmeyi düşündük. 'Lavanta bahçesi içerisinde bir okul' sloganımız var. Öğrencilerimiz lavanta bahçesi içerisinde lavanta çiçeği kokuları içerisinde eğitimlerini sürdürecekler. Bu proje ayrıca Üniversitemizin temek projelerinden. Dumlupınar Üniversitemiz Rektörlüğümüz önderliğinde Tıbbi Aromatik Bitkiler üzerinde yoğun bir gayret içerisinde. Tıbbi Aromatik bitkiler üzerinde merkez kampusumuz üretimin arttırılması, tanıtılması konusunda çalışmalar yapıyor. Bir bileşeni de biz burada buluşturmuş olduk" diyerek, lavanta bahçesinin oluşturulmasında okula desteklerinden dolayı Kütahya DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Topal, Tavşanlı Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, Tavşanlı Orman İşletme Müdürü Sinan Özdağ, Karayolları Emet Bölge Şefi Osman Girgin, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Renesco firması Biyogaz İşletme Müdürü Mehmet Yiğit ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden lavanta tecrübelerini kendileriyle paylaşan Orman Endüstri Mühendisi Ahmet Akıncı'ya teşekkürlerini sundu.

Bahçenin ilk ürünlerinden yaptırılan lavanta buketleri hatıra olarak Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ve yardımcıları ile DPÜ Genel Sekreterliğine, Tavşanlı Kaymakamlığı ve bağlı idare müdürlerine, Cumhuriyet Başsavcılığına, Belediye Başkanı Mustafa Güler ve yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Müftülük yetkililerine teslim edildi.