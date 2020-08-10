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Leylekler çatılarda göç molası verdi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde göç eden leylek sürüsü, şiddetli yağmur nedeniyle mola vererek binaların çatısında yağmurun dinmesini bekledi.


Göçlerine yağmur molası veren leylek sürüsü meraklı vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.


Şaphane üzerinde göç eden leylek sürüsü, yağan şiddetli yağmur nedeniyle yolculuklarına mola vermek zorunda kaldı. Binaların çatısına konan onlarca leylek yağmurun dinmesini bekledi. Göç yolculuklarına mola veren leyleklerin çatıda beklemesi görenleri mest etti. Görüntülerde onlarca leylek çatıda bekliyor. Leyleklerin rahatsız olmamaları için vatandaşlar çok dikkat etti.

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