Leylekleri görenler cep telefonuna sarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine baharın müjdecisi leylekler geldi.

Havaların ısınmasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler gelmeye başlarken, leyleklerin gökyüzündeki uçuşları görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte ilk leylek sürüleri görülmeye başlandı.

Leylekleri gören vatandaşlardan Hasan Hüseyin Çakmak, "Leylekleri gördüğümüze çok sevindik. Hem baharın müjdecisi oldu hem de Ramazanın müjdecisi oldu. İnşallah yeni bahar hayırlar getirir ." dedi.