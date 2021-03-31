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Leyleklerin beslenme çabası

Göç yolunda olan ve Kütahya’nın Emet ilçesinden de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.

Göç yolunda olan ve Kütahya'nın Emet ilçesinden de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.


Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika'dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına da geçiyor.. Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen leylekler, Korona virüs dolayısıyla karantinada bulunan Emet ilçesi Yarış köyünde tarlalara indiler. Onlarca leylek, beslenmek için çaba içine girdi. Tarlanın sürülmesine eşlik eden leylekler, traktörden kaçmazken, saatlerce beslenmeye devam etti. Bu anlar ise fotoğraflandı.

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