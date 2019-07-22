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LGS birincisine Başkan Aktay'dan ödül

TEOG yerine getirilen ve bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS), 500 sorunun tamamını doğru cevaplayıp, Türkiye birincileri arasında yer alan Kuşulu Nurullah Altınkaya, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde Belediye Başkanı Feridun Aktay tarafından ödüllendirildi.

TEOG yerine getirilen ve bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS), 500 sorunun tamamını doğru cevaplayıp, Türkiye birincileri arasında yer alan Kuşulu Nurullah Altınkaya, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde Belediye Başkanı Feridun Aktay tarafından ödüllendirildi.


Kuşu Belediye Başkanı Aktay, belde halkından merhum Halil Altınkaya'nın oğlu Nurullah Altınkaya'nın LGS'de göstermiş olduğu başarısını ödüllendirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.


Tatilini geçirmek için geldiği baba ocağında büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altınkaya, sınav öncesinde heyecanlı olduğunu ancak soruların çok kolay geldiğini belirtti. Altınkaya, “ Baba ocağında gördüğüm şefkat karşısında çok duygulandım. Eğitimci Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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