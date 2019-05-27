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LGS ve bursluluk sınavı öncesi deneme sınavı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokul öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve bursluluk sınavı öncesi stresi yenmek için deneme sınavı gerçekleştirdiler.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Ortaokul öğrencileri Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve bursluluk sınavı öncesi stresi yenmek için deneme sınavı gerçekleştirdiler.


Öğrencilerin üzerinde var olan stresi azaltmak için deneme sınavı yapmaya karar verdiklerini belirten Çavdarhisar Ortaokul Müdürü Canip Özkan, "Öğrencilerimizin en iyi dereceyi almaları için bütün sene boyunca öğretmenlerimiz ellerinden gelen tüm gayreti gösterdi. Ders saatleri haricinde öğrencilerimize yardımcı oldular. LGS ve bursluluk sınavına sayılı günler kala öğrencilerimizin sınav stresini yenmeleri için sınav saatinde, sınav provasını gerçekleştirdik. Öğrencilerimize çıktıkları bu sınav yolculuğunda başarılar diliyoruz. Unutmasınlar ki bizler onlara çok güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

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