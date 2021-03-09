Lise bahçesine ağaç dikimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi bahçesine ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz ve Orman İşletme Müdürlüğümüz tarafından ortaklaşa ağaçlandırma programı kapsamında, İlçemiz, Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi bahçesine, Orman İşletme Müdürümüz Mevlüt Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Okul Müdürümüz ve okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizinde katılımı ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.