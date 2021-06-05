Lise giriş sınavı öncesi öğrencilere moral ziyareti

Kütahya'nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, hafta sonu yapılacak olan lise giriş sınavı öncesi ortaokul öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti

Kaymakam Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ''İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya ile birlikte ilçemiz Çavdarhisar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ettik. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan lise giriş sınavıyla ilgili, okul idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Sınava katılacak olan 8. sınıf öğrencileriyle buluşup bir süre sohbet ettik. Onlara emek veren ailelerini ve öğretmenlerini mahcup etmeyeceklerinden eminiz. Bundan sonra da her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'' dedi.