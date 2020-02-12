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Lise kütüphanesinde iyileştirme çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerin kütüphaneyi daha aktif kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrencilerin kütüphaneyi daha aktif kullanmalarına imkan sağlamak amacıyla iyileştirme çalışması gerçekleştirildi.


Okulun en üst katında olan kütüphanenin öğrencilerin daha aktif kullanmaları amacıyla giriş katına taşındığını belirten Okul Müdürü Selim Özyurt,” İyileştirme çalışmaları çerçevesinde kütüphanenin zemin döşemesi yenilendi, raflar boyanıp oturma grubu konarak daha sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Okulumuz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yunus Sevim'in önderliğinde ve öğrencilerimizin katkılarıyla taşıma ve yerleştirme işlemi gerçekleştirildi. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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