Lise mezunu 3 öğrencinin DPÜ BESYO'ya uzanan başarı öyküsü

KÜTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Düzgün, 2021-2022 Eğitim öğretim yılında okullarından mezun olan ve Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bölümünü kazanan Murat Köse, Burak Demirkesen ve Ramazan Akduman isimli öğrencilerin başarılarının azim ve gayretle sürdürdükleri disiplinli çalışmanın sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Müdür Hasan Düzgün, “Bu evlatlarımızla gurur duyuyorum. Kendilerini tebrik ediyor, üniversite öğreniminde başarılar diliyorum. Öğrencilerimize yön veren, onlar için zaman kavramı bilmeksizin özveriyle çalışan, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ömer Yar ve Yasemin Solak'ı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.