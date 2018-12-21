Lise öğrencileri Bilişim Vadisi'nde

Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nin öğrencileri Türkiye'nin Teknoloji ve Yazılım üssü olacak Bilişim Vadisini ziyaret ettiler.

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak, SANLAB Simülasyon Şirketi ile imzalanan protokol kapsamında 2 yıldan bu yana Kocaeli Bilim Merkezi, Gebze Teknik Üniversitesi, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Tübitak Marmara Teknokent ve SANLAB Simülasyon Şirketinin ziyaret edildiğini söyledi.

SANLAB simülasyon şirketinin daveti ile gerçekleşen gezilerde öğrencilerin bilimsel araştırmalara ve Ar-Ge çalışmalarına yönlendirilmesinin amaçlandığını belirten Anatoprak, “Amerikadaki Silikon vadisi benzeri bir şekilde yapılanan Bilişim Vadisi ziyaret edilen yerler arasındaydı. Bilişim Vadisi Uzmanları tarafından vadinin kuruluş amacı ve burada yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Burada faaliyette bulunan yazılım şirketlerinin yetkilileri ile de tanışma fırsatı bulan öğrencilere uzmanlar tarafından Teknolojik Girişimcilik konusunda tecrübe paylaşımı yapıldı. Gezinin devamında İstanbul'un tarihi mekanlarından Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Kapalı Çarşı ziyaret edildi. İstanbul Boğazında yapılan tekne turunun arkasından Rahmi Koç Bilim Müzesi gezildi. Burada Bilimin gelişimini görme fırsatı bulan öğrenciler farklı dönemlere ait çeşitli motorlu ve motorsuz araçları incelediler. Protokol kapsamında gezilerimiz inşallah ilerleyen aylarda devam edecek” dedi.(EFE)