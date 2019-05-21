Lise öğrencilerinden Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gezi

Kütahya'nın Aslanapa Anadolu Lisesi öğrencileri İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine Gezi düzenlediler.

Aslanapa Anadolu Lisesi Müdür Yardımsıcı Abdurrahman Akın ve İngilizce Öğretmeni Şule Yılmaz koordinatörlüğünde 11. ve 12. sınıf öğrencileri için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesini gezdi. Üniversite hakkında bilgiler alan öğrenciler, yaptıkları gezilerle de kampüsü tanıdı. Okul Müdürü İsmail Çakır yaptığı açıklamada, "Üniversitenin çeşitli bölümleri öğrencilere tanıtma fırsatı bulduk. Daha sonra İzmir tarihi asansörü, Kemeraltı Çarşısı, Saat Kulesi, Cumhuriyet Meydanı, Alsancak, Kordon, Karşıyaka ve sahili gezilerek gezimiz mutlu bir şekilde sonlandı" ifadelerini kullandı.