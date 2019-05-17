İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencilerinden Emet Bor Tesislerinne teknik gezdi

Hisarcık Çok Programı Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı öğrencilerine yönelik Emet Bor İşletme Müdürlüğü Tesislerine mesleki teknik gezi düzenlendiği bildirildi.


Gezi, Okul Müdür Yardımcısı Ali Bütün, Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan, Rehber Öğretmen Gülay Pınar, Matematik Öğretmeni Havva Özer nezaretinde 9 Meslek, 10 Kimya ve 11 Kimya bölümünde öğrenim gören öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.


Okul Müdürü Selim Özyurt, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne gerçekleştirdikleri mesleki teknik gezi sayesinde öğrencilerin ilçede çıkarılan kolemanit cevherinden borik asit üretim aşamalarını, laboratuvar araç ve cihazlarını laboratuvar ortamında görme fırsatı bulduklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.