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Lise öğrencilerinden kimya bilimini sevdirme etkinliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde kimya bilimini sevdirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde kimya bilimini sevdirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.


Kimya bilimini sevdirmek, ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla bu yıl birincisi düzenlenen etkinlikte Kimya Teknolojisi Alan Şefi Halil Demircan ve Kimya Öğretmeni Nagehan Türken organizatörlüğünde Alan öğrencilerinin hazırlamış oldukları çeşitli skeçler ile fışkıran köpükler, yanardağ ve mg metalin yakılması deneylerinde izleyenler keyifli anlar yaşadı.


Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü M. Ali Özdemir, Okul Müdürü Selim Özyurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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