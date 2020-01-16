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Lise öğrencilerine Ankara gezisi

Kütahya’nın Emet ilçesinde başarılı olan 90 öğrenci için Ankara gezisi düzenlendi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde başarılı olan 90 öğrenci için Ankara gezisi düzenlendi.


Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hüseyin Özbeyaz sorumluluğunda 2 öğretmen eşliğinde, Emet Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde 2 günlük Ankara gezisinin, öğrenciler için oldukça heyecanlı geçtiği bildirildi.


Öğrenciler Anıtkabir, Eski Meclisler, Tacettin Dergahı, Hacı Bayram Veli Camii ve Orta Doğu Teknik (ODTÜ) ziyaretlerinde bulundular. Ayrıca Emet ilçesinde eğitim hizmetlerine destek veren ve öğrencileri Yalova kampında ziyaret eden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer'e öğrenciler tarafından teşekkür ziyareti yapıldı. Öğrencileri makamında ağırlayan Genel Müdür Serkan Keleşer öğrencilerle yakından ilgilendi.


Eğitim konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, öğrencilerin kendilerini ziyareti sebebiyle çok memnun olduklarını ifade etti.

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