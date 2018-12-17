Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde lise öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Çavdarhisar Tarım Meslek lisesi öğrencilerine Rehber Öğretmen Ercan Yayla tarafından, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam üzerine bilgiler verildi.

Tarım Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda, madde bağımlılığı ile ilgili mücadele konulu seminerde, uyuşturucunun beyin üzerindeki olumsuz etkileri öğrencilere anlatıldı. Madde bağımlılığının çok kapsamlı bir sorun olduğunu belirten Ercan Yayla, öğrencilere, “ Uyuşturucular en çok beynin sinir hücrelerini etkiler. Beynimizin aktifliğini azaltır. Hafıza gücünü azaltır. İnsanlar; merak, arkadaş çevresine özenme, farklı gözükmek, sorunlarından kurtulmak, bir kereden bir şey olmaz, bana bir şey olmaz düşünceleriyle uyuşturucuya başlarlar. Beyin, bir süre sonra git, kullan yönlendirmesi yapar. Ancak, durma işlevini yitirmeye başlar. Çünkü uyuşturucu kişiye geçici keyif verir. Bu yüzden hayatınızın virajlarını iyi alın, hesabınızı iyi yapın. Bağımlılık başladığında bunun yükünü ömür boyu çekecek olan sizlersiniz”ifadelerini kullandı.(YD-EFE)