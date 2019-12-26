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Lise öğrencilerine Jandarma anlatıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde lise öğrencilerine, "Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur" konulu konferans verildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde lise öğrencilerine, "Jandarmanın görevleri ve nasıl jandarma olunur" konulu konferans verildi.


Çavdarhisar İlçe Jandarma komutanı Jandarma Astsubay


Kıdemli Başçavuş Ahmet Gürbüz tarafından, Çavdarhisar Mesleki ve Anadolu Lisesinde verilen eğitimde, jandarmanın tanıtılması görev şartları ve başvuru şartları ile ilgili genel bilgilendirme semineri yapıldığı, öğrencilere vatan sevgisi ve jandarmanın görevleri hakkında bilgiler verildi.


Öğrencilerle deneyimlerini de paylaşan İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Gürbüz, öğrencilerin sorularını cevapladı.

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