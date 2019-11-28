İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencilerine 'Paramı yönetiyorum' eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya’daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye ’Paramı yönetiyorum’ konulu eğitim verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Finansal Okur-Yazarlık Topluluğu Başkanı Ferit Babayev, Kütahya'daki okullarda yaklaşık 6 bin öğrenciye 'Paramı yönetiyorum' konulu eğitim verdi.


Babayev, Habitat Derneği'nin desteği ile eğitimlerde, gelir-gider dengesi, bütçe yapma, tasarruf ve para biriktirme, yatırım yapma ve borçlanma, finansal hak ve yükümlülükleri konuları anlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.