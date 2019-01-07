İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencilerine trafik eğitimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Şaphane Anadolu Lisesinde ilçe trafik ekipleri tarafından verilen eğitime, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.


Eğitimlere katılan İlçe Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz ,yaptığı açıklamada, ''Öğrenciler için trafik eğitimi projesi" kapsamında İlçe Emniyet Amirliğimiz tarafından trafik eğitimi verildi. Şaphane Anadolu Lisesindeki öğrencilerimize trafik ekiplerimiz tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, öğrencilerin arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.