Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Şaphane Anadolu Lisesinde ilçe trafik ekipleri tarafından verilen eğitime, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

Eğitimlere katılan İlçe Emniyet Müdürü Mesut Yılmaz ,yaptığı açıklamada, ''Öğrenciler için trafik eğitimi projesi" kapsamında İlçe Emniyet Amirliğimiz tarafından trafik eğitimi verildi. Şaphane Anadolu Lisesindeki öğrencilerimize trafik ekiplerimiz tarafından emniyet kemeri kullanımının önemi, öğrencilerin arka koltukta seyahat etmeleri, yazın yol ve sokaklarda oyun oynamamaları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis ve araçlarda dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgiler verildi" diye konuştu.