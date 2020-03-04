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Lise öğrencilerine yangın ve deprem tatbikatı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sivil savunma kulübü çalışmaları kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sivil savunma kulübü çalışmaları kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Okul Müdürü Ergun Yavuz, yaptığı açıklamda, ''Orman yangınlarıyla mücadele şube müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi Başar Kavcin tarafından okulumuzda deprem, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi. Yapılan tatbikat kapsamında yangınla mücadele ve kullanılan yangın söndürme yöntemleri konusunda uygulamalı olarak yangın söndürme tüpü kullanımı eğitimi verildi. Öğrencilerimize deprem anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı'' ifadelerini kullandı.

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