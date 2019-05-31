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Lise öğrencilerinin resim sergisi ilgi gördü

Kütahya’nın Dumlupınar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim öğretim yılı içerisinde yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile tanıttı.

Kütahya'nın Dumlupınar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencileri eğitim öğretim yılı içerisinde yaptıkları eserleri açtıkları sergi ile tanıttı.


Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen serginin açılışına Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı. Öğrencilerin çalışmalarını beğendiğini belirten Kaymakam Abbasoğlu, "Öğrencilerimizi yaptığı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Sergide emeği geçen Okul Müdürü Volkan Avcı ve Görsel Sanatlar Öğremeni Aslı Ede'ye teşekkür ediyorum" dedi.


Açılışa katılan protokol üyeleri eserleri tek tek inceleyip öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldılar.

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