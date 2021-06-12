Lise pansiyonuna ''Fitnes salonu''

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fitnes salonunun hizmete girdiği bildirildi

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ''1000 okul projesi” kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuz pansiyonunda açılan fitnes salonu öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Salonumuzun kurulmasında emeği geçen tüm yetkililere ve salon düzeninin oluşmasını sağlayan Okul Müdürü Mehmet Ali Bahçeci ve personellerimize teşekkür ediyorum'' dedi.