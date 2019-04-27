Lise son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Anadolu Lisesi ve Dumlupınar Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri için 2018-19 eğitim yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan, ve Dumlupınar Sosyal Tesisleri'nde yapılan Mezuniyet Törenine, İlçe Kaymakamıı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli,Kurum Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Öğrenciler, öğrenci velileri ve yakınları katıldı.

Dulupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, ''Öğrencilerimizin bu güzel mezuniyet programında bir araya gelip, mezuniyet coşkusunu paylaşmak, öğrencilerimiz kadar bizleri de mutlu etti. Sizlerin gelecekte başarıyla okulunuzu, bizleri ve ailelerinizi en iyi şekilde temsil edeceğinize olan inancım tamdır . Ayrıca gençlerimizin yetişmesinde en büyük pay sahibi olan, kutsal bir mesleği ifa eden değerli öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hazırlamış oldukları çeşitli etkinliklerin ve öğretmenlerin konuşmalarının ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi. Kep atma töreniyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program son buldu.